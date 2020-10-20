مشاهد ’قاسية’: الشرطة تكتشف مقبرة جماعية لضحايا أعدمهم تنظيم داعش

2020/10/20 | 19:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عثرت إحدى مفارز الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، على مقبرة جماعية في احدى قرى محافظة كركوك.





وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الاول 2020)، ان "قطعات الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية تمكنت من خلال عملية تفتيش وتطهير للقرى والقصبات ضمن قاطع مسؤولية الفرقة من العثور على مقبرة جماعية في احدى قرى كركوك تحتوي على اكثر من 50 رفات تعود لاشخاص تم اعدامهم من قبل عصابات داعش الارهابي اثناء فترة سيطرتها على القرية".

وقال قائد الفرقة الآلية اللواء " محمد جواد جعفر بحسب البيان ان "العملية تمت بالتنسيق مع المصادر الاستخبارية وتم تبليغ الجهات المختصة في مؤسسة الشهداء والطب العدلي ومراكز الشرطة من اجل رفع هذه الرفات".

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