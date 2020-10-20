بينها واحدة في العراق.. 3 جرائم هزت قلوب العرب بأسبوع

2020/10/20 | 19:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أسبوع حافل بالصدمات، كان وما زال صداه يتعالى في الشارع العربي، بعد ثلاث جرائم مروعة خرقت العادة الإنسانية ولم يصدقها العقل البشري.

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