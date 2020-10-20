بالفيديو.. هروب نزيل سجن البصرة المركزي

2020/10/20 | 19:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} رصدت كامرات المراقبة عملية هروب نزيل بسجن البصرة المركزي خلال التحقيق معه بمحكمة الزبير.

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