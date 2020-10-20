التطبيعية: اي حديث عن الحضور الجماهيري غير صحيح

2020/10/20 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

اكدت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان مباريات الدوري الممتاز ستقام من دون جمهور.

وقال عضو اللجنة اسعد لازم لـ /المعلومة/ ان “اللجنة العليا للصحة والسلامة اكدت على ضرورة عدم حضور الجماهير لمباريات الدوري الممتاز”.

واوضح ان “الهيئة التطبيعية ملتزمة بتعليمات اللجنة والدوري سيقام بالتأكيد من دون جمهور واي حديث عن الحضور الجماهيري فهو غير صحيح اطلاقاً”.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في الخامس والعشرين من الشهر الحاري.



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