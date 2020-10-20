وزير التعليم: إضافة درجة للناجحين في الدور الأول

2020/10/20 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسكات الميكروفون ..حيلة جديدة قبيل آخر مناظرة لترامب وبايدن

قالت اللجنة المشرفة على المناظرات في انتخابات الرئاسة الأميركية إنها ستلجأ إلى تقنية "إسكات الميكروفون"، خلال المواجهة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، يوم الخميس المقبل، من أجل منع مقاطعة المناظرة.

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