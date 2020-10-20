نجم دولي سابق في ذمة الله

2020/10/20 | 19:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

توفي اللاعب الدولي السابق يوسف خوشابا، اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وقال زميل خوشابا الدولي السابق باسل كوركيس لـ /المعلومة/ ان “خوشابا كان يعاني في الفترة الاخيرة بسبب مرضه”.

واوضح ان “الفقيد اجرى عملية لأحد الشرايين في قدمه، بعدها تدهورت حالته الصحية حتى وافته المنية اليوم الثلاثاء”.

يذكر ان خوشابا لعب مع المنتخب الوطني في فترة السبعينات وشغل منصب مدير العلاقات باللجنة الاولمبية العراقية.



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