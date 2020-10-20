2020/10/20 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

كشف مصدر عشائري، الثلاثاء، عن وجود مؤتمرات برعاية أمريكية في أربيل لحث الجميع على القبول بتشكيل الاقليم السني.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “عددا من شيوخ ووجهاء الانبار حضروا ندوات ومؤتمرات في محافظة اربيل وبرعاية امريكية للترويج لمشروع الإقليم السني الذي تراعاه الولايات المتحدة في الانبار لتقسيم البلد”.

وأضاف، أن “بعض الشيوخ الذين حضروا المؤتمرات عارضوا هذا التوجه ووصفوه بانه مخطط خبيث تقوده امريكا لتقسيم البلد لمارب باتت معروفة لدى ابناء الشعب العراقي الذين يرفضون التقسيم تحت اي مسميات كانت”.

وأشار الى أن “المؤتمرات والندوات التي تنظمها المنظمات الانسانية التابعة لأمريكا حول وحدة الشعب ما هي الا شعارات مبطنة تبغي من وراءها تقسيم البلاد بحجة هذه الشعارات اما المضمون فهو التقسيم”.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار.. الكشف عن مشاركة شيوخ عشائر في مؤتمرات أمريكية لمناقشة الإقليم السني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار.. الكشف عن مشاركة شيوخ عشائر في مؤتمرات أمريكية لمناقشة الإقليم السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).