2020/10/20 | 19:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعرجي يؤكد ضرورة تكثيف العمل لإعادة ترتيب أوضاع السجناء المركز الخبري الوطني.

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