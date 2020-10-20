الصين تختبر لقاح مضاد لـ كورونا على 60 ألف شخص

2020/10/20 | 19:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول حكومي صيني، الثلاثاء، أن نحو 60 ألف شخص في عدة دول تلقوا لقاحات تجريبية صينية ضد (كوفيد-19) كجزء من 4 تجارب إكلينيكية، مؤكداً أن أيا منهم لم تظهر لديه نتائج غير حميدة.

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