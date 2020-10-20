نواب كركوك يدعون الى حماية الامن في المناطق المستقطعة

2020/10/20 | 19:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نواب كركوك، الحكومة الاتحادية الى الاسراع في التنسيق مع قوات البيشمركة لحماية المواطنين في المناطق المستقطعة.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني رببوار طه خلال مؤتمر صحفي بحضور نواب كركوك: ان ماحدث في منطقة الشيخ بزيني التابعة لناحية شوان في محافظة كركوك واستمرار مسلسل استهداف المواطنين جاء بسبب عدم معالجة الثغرات الامنية الموجودة في المنطقة.

واضاف: استمرار تلك العمليات الارهابية يضع الحكومة الاتحادية امام مسؤولية كبيرة لانها لم تستمع الى مطاليبنا ولم تتخذ تحذيراننا حول تحركات تنظيم داعش الارهابي في المناطق الواقعة بين نقاط تمركز قوات البيشمركة والجيش بعين الاعتبار.

وتابع: من اجل منع تكرار تلك الجرائم والعمليات الارهابية على الحكومة الاتحادية العمل على تشكيل مراكز التنسيق المشترك مع قوات البيشمركة والعمل للقضاء على الارهابيين بشكل نهائي.

هذا وكانت مجاميع داعش الارهابية قد اقدمت على قُتل 3 شبان كورد بينهم شقيقان في ناحية شوان التابعة لمحافظة كركوك في منطقة شاسعة تفصل بين البيشمركة والجيش.

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