لعثورهم على جثمان طفلة حادثة جسر الامة.. الغانمي يمنح قدما لعامين لأفراد المفرزة

2020/10/20 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بتكريم المفرزة التي عثرت على جثمان الطفلة التي القتها والدتها مع شقيقها في نهر دجلة.

وأشاد الغانمي خلال لقائه منتسبي المفرزة وتكريمه إياهم بقدم لمدة سنتين أشاد بهمة عناصر المفرزة واندفاعهم لتجسيد الدور الإنساني للشرطة العراقية، موعزا ببذل المزيد من الجهود للعثور على جثمان شقيق الطفلة، وإكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادثة.

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