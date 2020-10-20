"سيكون لها أثر صعب".. إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في الأردن

2020/10/20 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، تمديد ساعات حظر التجول وإتخاذ تدابير جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يسجل أرقاما قياسية.

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