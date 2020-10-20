بريطانيا تسجل قفزة حادة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا

2020/10/20 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم

الثلاثاء، عن تسجيلها 21331 إصابة و241 وفاة

جديدة بفيروس كورونا ما يمثل قفزة حادة

لكلا المؤشرين في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة،

بارتفاع عدد الإصابات ال

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