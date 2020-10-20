النزاهة النيابية :الأمم المتحدة تقدم تسهيلات لاسترجاع الأموال المهربة خارج العراق

2020/10/20 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة النزاهة النيابية في العراق،

عدم امتلاكها إحصائية عن حجم الأموال

المهربة والمجمدة خارج العراق.

وأشارت إلى وجود تسهيلات من قبل الأمم

المتحدة لاسترجاعها ولكنها بحاجة إلى

تحرك حكومي، حسبما ذكرت

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