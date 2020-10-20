البيشمركة :فتوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني حمت بغداد

2020/10/20 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرد جبار ياور، الامين العام لقوات

البيشمركة التابعة لاقليم كردستان،

تفاصيل الوضع مع بغداد ايام سيطرة تنظيم

داعش على عدد من محافظات البلاد، فيما

علق على ما يثار من تصريحات سياسية بين

الاطراف المتنازعة،

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