2020/10/20 | 19:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، زيادة عدد الكليات المستحدثة الى 8 فضلا عن 20 قسما وفرعا في 15 جامعة بمختلف الاختصاصات، مؤكدة التزامها بالسياقات العلمية وضوابط التنافس بين الطلبة.



وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 تشرين الاول 2020)، أنه "وافق الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب على استحداث كلية الطب في جامعة سومر لاستكمال استحداثات الكليات والأقسام ضمن خطة القبول في الجامعات للعام الدراسي 2020 /2021".

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي إن "الموافقة على استحداث كلية الطب في جامعة سومر في محافظة ذي قار تأتي ضمن متطلبات خطة القبول التي وجه باستكمالها الوزير لاستيعاب مخرجات الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2021/2020 ليرتفع بذلك عدد الكليات المستحدثة الى ثمانية فضلا عن عشرين قسما وفرعا في خمس عشرة جامعة بمختلف الاختصاصات".

واضاف أن "هذه الاضافات مثبتة في دليل الطالب للقبول المركزي الذي أطلق هذا اليوم"، لافتا الى أن "وزير التعليم العالي أكد أن خطة الجامعات تمتاز بالمرونة وهي على قدر عال من الجاهزية في التعامل مع هذا الملف الذي تحكمه سياقات علمية وضوابط ترسم معالم التنافس بين الطلبة وتتيح لهم المفاضلة على وفق الاستحقاقات التي منها الدرجة المضافة للناجحين في الدور الأول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم: الدرجة المضافة من استحقاقات الناجحين في الدور الأول) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم: الدرجة المضافة من استحقاقات الناجحين في الدور الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).