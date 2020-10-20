محافظ البنك المركزي يبحث الفرص الاستثمارية مع مجموعة من المصارف الالمانية

2020/10/20 | 19:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، فرص الاستثمار ، مع مجموعة من المصارف الالمانية الكبيرة.



وقال البنك المركزي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان محافظ البنك المركزي العراقي عقد سلسلة اجتماعات مع مجموعة من المصارف الالمانية الكبيرة، وبحث فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية ، الامر الذي لاقى […]

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