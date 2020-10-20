الاعلام الأمني يكشف حقيقة هجوم داعش في أبو غريب

2020/10/20 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن "اصابة ثلاثة مدنيين بجروح خطيرة بعد ان هاجمت عصابات داعش الارهابية منزلين لهم في قرية سعد التابعة لقضاء ابي غريب".

وهنا ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا وندعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات.



وتضليل الراي العام وارباك المجتمع باخبار لصالح العدو .

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