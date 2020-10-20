العلامات الشائعة لارتفاع ضغط الدم

2020/10/20 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} قد يكون من الصعب تحديد أعراض ارتفاع ضغط الدم، ولكنها يمكن أن تشمل الصداع وألم الصدر.

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