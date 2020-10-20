لبنان : غضب ناعم ينفجر ضد رئيس البرلمان نبيه بري

2020/10/20 | 20:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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غضب ناعم تفجر، الثلاثاء، في العاصمة بيروت، حيث طلبت نساء لبنانيات من رئيس البرلمان نبيه بري، الرحيل عن منصبه، معتبرين أن المجلس بات غير شرعي.

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