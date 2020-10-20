الدوري العراقي بلا جمهور وهذا هو الموعد المقترح لعودته

2020/10/20 | 20:21 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباريات الدوري العراقي ستنطلق من دون جمهور (خليل مزراوي/فرانس برس)أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مواعيد الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، والذي سينطلق يوم الأحد المقبل بمواجهات قوية ومرتقبة.

ويقص شريط افتتاح الدوري العراقي فريقا الشرطة والزوراء في ديربي العاصمة والذي سيقام على ملعب الشعب الدولي، ويلتقي الكهرباء مع القوة الجوية، ويلاعب فريق الديوانية نظيره النجف، ويلعب الميناء مع الحدود ونفط الوسط مع السماوة.

وتستأنف مباريات الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل، بلقاء أمانة بغداد مع فريق أربيل، والنفط مع الصناعات الكهربائية، والطلبة مع نفط الجنوب، بينما تختتم مباريات الجولة بلقاء فريق القاسم مع نفط ميسان والكرخ مع فريق زاخو.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي أن جميع المباريات ستقام بدون جمهور التزاما بقرارات خلية الأزمة الحكومية بمنع التجمعات وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم مطالبات الجماهير بحضور مباريات الموسم الجديد، بدخول نسبة معينة أثناء المباريات، إلا أن الاتحاد العراقي أكد أنه سيفرض عقوبات قاسية بحق الأندية ومشرفي المباريات في حال سمحوا للجماهير بالحضور.

من جهته، قال رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي عباس عليوي في تصريحات صحافية، إنه سيناقش مع خلية الأزمة الحكومية عودة الجماهير إلى الملاعب بشكل تدريجي خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل، مع تطبيق شروط الوقاية من فيروس كورونا.

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