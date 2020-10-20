الاعلام الامني تنفي إصابة ثلاثة مدنيين بهجوم لداعش الإرهابي في ابي غريب

2020/10/20 | 20:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن إصابة ثلاثة مدنيين إثر هجوم “داعشي” في قرية سعد التابعة لقضاء أبي غريب غربي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح خطيرة بعد أن هاجمت عصابات داعش الإرهابية منزلين لهم في قرية سعد التابعة لقضاء أبي غريب”.

وأضافت الخلية في بيانها، “ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً وندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وتضليل الرأي العام وإرباك المجتمع بأخبار لصالح العدو”.

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