2020/10/20 | 20:23 - المصدر: عين العراق

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لجنة برلمانية تعتزم فتح ملف المناصب في وزارة الصحة

كشف لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن وجود عزم وسعي برلماني من أجل فتح ملف المناصب في وزارة الصحة.

وقال عضو اللجنة عبد عون العبادي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "هناك عزم وسعي برلماني من أجل فتح ملف المناصب في وزارة الصحة، خصوصاً ان الكثير من المسؤولين في هذه المناصب، مضى عليهم سنين دون اجراء اي تغييرات، كما هناك بعض المسؤولين لديهم أكثر من مهام في الوزارة".

وبين العبادي ان "العراق يمر بأزمة صحية، وهذه الأزمة تحتاج الى اجراء عملية اصلاحيات وتغيير في وزارة الصحة، حتى تقدم الوزارة الافضل للمواطنين بالخدمات الصحية وكذلك ايجاد طرق ناجحة في تطويق الموقف الوبائي".

وجه رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حازم سؤالاً برلمانياً لوزير الصحة بشأن اسباب ازدواجية المناصب في الوزارة.

وبينت الوثيقة التي تلقتها "عين العراق نيوز" أن وزير الصحة حسن التميمي يشغل منصب مدير عام مدينة الطب! والوكيل الاداري يشغل منصب مدير عام دائرة الامور الفنية! كما ان الوكيل الفني يشغل منصب مدير عام دائرة العيادات الشعبية!.

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