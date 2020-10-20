مدير مالية الحشد الشعبي ’يبشّر’ المنتسبين: قروض من مصرف الرافدين قريباً

2020/10/20 | 20:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مديرية مالية هيئةالحشد الشعبي حسين خليل اسماعيل، الثلاثاء، عن بدء العمل مع مصرف الرافدين لإطلاق السلف لمنتسبي الهيئة.





ونقلت مديرية اعلام الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (20 تشرين الاول 2020)، عن مدير مالية الحشد قوله: "بدأنا العمل مع مصرف الرافدين منذ سنة والعمل جاري لإطلاق السلف لمنتسبينا الابطال".

واكد مدير مالية الحشد بحسب البيان ان "إرسال أكثر من كتاب لمصرف الرافدين بهذ الشأن"، مشيراً الى انه "قمنا بإنشاء مصرف لأجل إتمام موضوع السلف وتم تعيين مدير للمصرف من قبل الادارة العامة لبنك الرافدين".

واضاف "أعطينا كافة الضمانات للمصرف من أجل إتمام السلف لأبطالنا الميامين"، لافتاً الى انه "ننتظر الموافقة الرسمية بالمباشرة بالعمل من قبل المصرف لإطلاق السلف".

ودعا مدير مالية هيئة الحشد الشعبي "وسائل الاعلام الى توخي الدقة بنقل المعلومات".

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