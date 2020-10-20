2020/10/20 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن إصابة ثلاثة مدنيين إثر هجوم "داعشي" في قرية سعد التابعة لقضاء أبي غريب غربي بغداد.





وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح خطيرة بعد أن هاجمت عصابات داعش الإرهابية منزلين لهم في قرية سعد التابعة لقضاء أبي غريب".

وأضافت الخلية في بيانها، "ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً وندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وتضليل الرأي العام وإرباك المجتمع بأخبار لصالح العدو".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تنفي حدوث هجوم 'داعشي' في أبي غريب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تنفي حدوث هجوم 'داعشي' في أبي غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).