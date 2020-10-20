الكاظمي ينهي زيارته الى برلين ويتوجه الى لندن

2020/10/20 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انهى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارته للعاصمة الالمانية برلين.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انهى زيارته للعاصمة الالمانية برلين”.

واضاف ان “طائرة الكاظمي انطلقت بأتجاه لندن لاستكمال جولته الاوربية التي بدأها في فرنسا”.

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