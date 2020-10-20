زيدان: ريال مدريد يستحق الانتقاد

2020/10/20 | 20:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]علق المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن مباراة الغد أمام شاختار دونتسك في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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