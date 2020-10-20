مجلس التعاون الخليجي بشأن مجزرة الفرحاتية: نقف مع العراق لمحاربة الإرهاب

2020/10/20 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف المجزرة الإرهابية التي وقعت في منطقة الفرحاتية والتي راح ضحيتها ثمانية مدنيين عزل.

وأكد الحجرف تضامن مجلس التعاون مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في آراضيه، مضيفا أن مواقف المجلس ثابتة تجاه نبذ التطرف ورفض دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

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