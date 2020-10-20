مجلس الأمة الكويتي يؤكد تضامنه مع العراق لمواجهة الأعمال الإجرامية والإرهابية

2020/10/20 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب مجلس الأمة الكويتي عن إدانته لمجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، مجددا دعمه للعراق في مواجهة الأعمال التي تهدد امنه واستقراره.

وقال مجلس الأمة خلال جلسته الدورية إن هذه الجرائم تعتبر انتهاكا للقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، مؤكدا تضامن الكويت مع العراق في جهوده الهادفة للتصدّي لتلك الأعمال الإجرامية ومحاربة الإرهاب والحفاظ على أمنه واستقراره.https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2934287&Language=ar

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