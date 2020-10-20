2020/10/20 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم : عدد الاصابات 709 موزعة كالآتي:

أبو دشير ---------4أبو غريب --------31الإسكان----------2الاعلام----------30البياع-----------22التاجي----------39الحارثية----------3الحرية----------44الخطيب---------3الدورة-----------62الدولعي----------6الرحمانية---------5السيدية---------- 23الشالجية ----------5الشرطة الخامسة-------5الشرطة الرابعة---------3الشعلة---------------65الصالحية--------------1الطارمية-------------20الطوبجي-------------3العامرية-------------14العطيفية ------------10العلاوي--------------5الغزالية-------------30القادسية-------------15الكاظمية -------------40المحمودية-----------30المكاسب -------------2المنصور -------------20المواصلات------------8الوشاش---------------9اليرموك---------------5اليوسفية--------------4جكوك----------------6حي الجامعة-----------16حي الجهاد------------19حي الخضراء-----------3حي العامل------------45حي العدل-------------15حي الفرات-------------1سبع البور--------------6سجن الكرخ------------2سويب-----------------2شارع حيفا-------------3مجمع الايادي-----------1ناحية الرشيد-----------2جانب الرصافة ----------9محافظة المثنى----------2محافظة بابل------------4محافظة ديالى-----------1محافظة ذي قار----------1محافظة صلاح الدين------1محافظة ميسان----------1محافظة واسط-----------1

الشفاء:505الوفيات:4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 709 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 709 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).