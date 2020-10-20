2020/10/20 | 20:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اعتقلت السلطات في تولوز مساء الإثنين ثلاث ناشطات نسويات بعد إلصاقهن في شوارع المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا رسوماً كاريكاتورية تمثّل النبيّ محمد، في خطوة أردن من خلالها ممارسة حقّهن في التجديف بعد ثلاثة أيام من ذبح مدرّس فرنسي لعرضه على تلامذته رسوماً مشابهة.



وحملت كلّ من النسوة الثلاث دلواً مليئاً بالغراء وفرشاة […]

التدوينة السلطات الفرنسية تعتقل ثلاث ناشطات ألصقن رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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