الموسوي: اكثر من 6 الاف مشروع خدمي في العراق توقفت بسبب الازمة المالية

2020/10/20 | 20:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكدت النائب انتصار الموسوي، الثلاثاء، بان اكثر من 6 الاف مشروع خدمي في العراق توقفت بسبب الازمة المالية.

وقالت الموسوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الازمة المالية الراهنة في العراق صعبة ولها تداعيات قاسية على الاقتصاد الوطني مؤكدة بان اكثر من 6 الاف مشروع خدمي في محافظات البلاد توقفت”.

واضافت، ان “الازمة المالية تحتاج الى حلول وفق خارطة طريق واضحة المعالم من اجل اخراج البلاد من ازمة معقدة وصعبة بدات تؤثر على رواتب الموظفيين ناهيك عن تداعيات توقف هذا العدد الكبير من المشاريع الخدمية وبالتالي تؤدي في ملف الخدمات ومعاناة اضافية “.

ويعاني العراق منذ اشهر عدة من ازمة مالية خانقة تسببت في تاخير دفع الرواتب لملايين الموظفين وسط حالة من القلق في عدم قدرة الحكومة دفع الرواتب اذا لم يجري اقرار قانون الاقتراض للمرة الثانية”.،انتهى 25 ف

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