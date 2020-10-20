ديالى تعقد اجتماعا بشكل طارئ لانقاذ شريان بعقوبة وتصدر 4 قرارات هامة

2020/10/20 | 20:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن عقد اجتماع طارى لانقاذ شريان بعقوبة فيما اشار الى اصدار 4 قرارات هامة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “اجتماع طارى عقد في مبنى دائرة البيئة ببعقوبة بحضور مدراء البلدية والبيئة والموارد المائية والمجاري بالاضافة الى ممثل عن الدفاع المدني لمناقشة ملف رمي النفايات في نهر خريسان الذي يمثل شريان الحياة ببعقوبة وانعكاساته السلبية على البيئة وخطورته في بروز وتفشي الامراض”.

واضاف، ان “الاجتماع خرج بقرارات هامة ابرزها انذار المخالفين من قبل البلدية والبيئة أولا بعدها يتم رفع كافه الكازينوهات وعدم تجديد عقودها وموافقاتها وردم كافه منافذ المياه الغير رسميه الي تصب في النهر وأيضا متابعه الدور التي ترمي النفايات في النهر ليتم تغريمهم”.

ودعا الى “عدم رفع النفايات في خريسان و رفع نقاط الشرطه على النهر و القيام بحملة لرفع كافة التجاوزات على النهر واحالتهم للقضاء كما تمت المطالبة برفعها خدمة للصالح العام”.

ويعد نهر خريسان شريان الحياة في بعقوبة التي يسكنها 300 الف نسمة باعتباره المغذي الاساسي لجميع محطات الاسالة.



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