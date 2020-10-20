الكاظمي: الاعتماد على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على اقتصاد العراق

2020/10/20 | 20:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على اقتصاد الدولة.وقال مصطفى الكاظمي على هامش لقاء مع عدد من رؤساء الشركات الألمانية في برلين، اليوم الثلاثاء: " لكننا عازمون على تجاوز …

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