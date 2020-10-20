اندماج المُهاجرين واللاجئين - محيي الدين محروس

2020/10/20 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محيي_الدين_محروس مع انتشار خبر الجريمة البشعة التي قام بها أحد الشباب من المسلمين، بذبح أستاذه في المدرسة على خلفية نشر صورة „ تُسيء لمعتقده الديني „، ارتفعت الأصوات المنددة من جهة، والتي تحلل وتبحث عن الحل لظاهرة عامة… فهي ليست ظاهرة فردية، لما يقوم به المهاجرون واللاجئون من البلاد العربية والإسلاميةإلى أوروبا ودول العالم!هنا تبرز مشكلة التأقلم والاندماج للمهاجرين مع المجتمعات الأوروبية، وهي ت ......





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