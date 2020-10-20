2020/10/20 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مسلسل الحُمق في ذرية (على بن أبى طالب ) : ثورة محمد النفس الزكية عام 145 ( 2 )ثالثا : محمد النفس الزكية يستولى على المدينة ومكة 1 ـ نجحت خطة أبى جعفر المنصور فجعل غريمه يعلن الثورة قبل الاستعداد الكامل ، ولهذا بدأ محمد النفس الزكية في المدينة الثورة قبل أخيه إبراهيم في البصرة .



وبمجرد إعلان ثورته دعا أبو جعفر المنصور ولى العهد (عيسى بن موسى ) فقال له: ( قد ظهر محمد، فسر إليه ).



أرسله ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلسل الحُمق في ذرية (على بن أبى طالب ) : ثورة محمد النفس الزكية عام 145 ( 2 ) - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلسل الحُمق في ذرية (على بن أبى طالب ) : ثورة محمد النفس الزكية عام 145 ( 2 ) - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).