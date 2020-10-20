تعددية الثقافات لا مركزيتها - حسن مدن

2020/10/20 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تفي بدايات القرن العشرين وضع المفكر الأمير شكيب أرسلان مؤلَّفاً بعنوان: "لماذا تأخَّر المسلمون ولماذا تقدَّم غيرهم؟"، والمقصود بغيرهم، في حينه، كان الغرب، أوروبا منه خاصة، وهذا السؤال طُرح بصيغ مختلفة في كتابات وخطب كل رموز الفكر التجديدي العربي، على تلاوينهم، فنجده عند رفاعة الطهطاوي والإمام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعبدالرحمن الكواكبي، وسواهم، بمن فيهم من تلاهم.وكان منطقياً أن تكون أعي ......





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