الكاظمي يختتم زيارته الى ألمانيا ويتوجه الى بريطانيا

2020/10/20 | 20:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء، جولته الاوروبية في المانيا وتوجه الى بريطانيا.

وكان الكاظمي قد التقى اليوم، عدداً من رؤساء الشركات الألمانية في برلين.

ووصل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يرافقه وفد حكومي رفيع، مساء الاحد، الى العاصمة الفرنسية باريس في مستهل جولته الاوروبية.

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