صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 709 المسجلة اليوم

2020/10/20 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 709 موزعة كالآتي:

أبو دشير ———4

أبو غريب ——–31

الإسكان———-2

الاعلام———-30

البياع———–22

التاجي———-39

الحارثية———-3

الحرية———-44

الخطيب———3

الدورة———–62

الدولعي———-6

الرحمانية———5

السيدية———- 23

الشالجية ———-5

الشرطة الخامسة——-5

الشرطة الرابعة———3

الشعلة—————65

الصالحية————–1

الطارمية————-20

الطوبجي————-3

العامرية————-14

العطيفية ————10

العلاوي————–5

الغزالية————-30

القادسية————-15

الكاظمية ————-40

المحمودية———–30

المكاسب ————-2

المنصور ————-20

المواصلات————8

الوشاش—————9

اليرموك—————5

اليوسفية————–4

جكوك—————-6

حي الجامعة———–16

حي الجهاد————19

حي الخضراء———–3

حي العامل————45

حي العدل————-15

حي الفرات————-1

سبع البور————–6

سجن الكرخ————2

سويب—————–2

شارع حيفا————-3

مجمع الايادي———–1

ناحية الرشيد———–2

جانب الرصافة ———-9

محافظة المثنى———-2

محافظة بابل————4

محافظة ديالى———–1

محافظة ذي قار———-1

محافظة صلاح الدين——1

محافظة ميسان———-1

محافظة واسط———–1

الشفاء:

505

الوفيات:

4

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