أمام محكمة أميركية.. خطيبة خاشقجي تقاضي ولي العهد السعودي

2020/10/20 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، ومنظمة حقوقية كان قد أسسها قبل وفاته، دعوى بحق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمام محكمة أميركية واتهماه بإصدار أوامر لقتل خاشقجي، وذلك حسبما أعلن محامون الثلاثاء.

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