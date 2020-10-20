2020/10/20 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

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الناطق باسم القائد العام: العثور على مقبرة تضم 50 رفاة تعود لأشخاص اعدمهم داعش في كركوك

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