وفاة مسؤول في اللجنة الاولمبية

2020/10/20 | 20:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توفي مدير العلاقات في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، يوسف خوشابا.

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