تجدد إصابة هازارد واستمرار غيابه حتى نوفمبر

2020/10/20 | 20:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مدة غياب الدولي البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، ستمتد حتى نوفمبر المقبل.

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