زيدان يلمح إلى إمكانية غياب راموس عن مباراة شاختار

2020/10/20 | 20:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

ألمح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني إلى إمكانية غياب قائد الفريق سيرخيو راموس عن مباراة فريقه ضد شاختار دانيتسك الأوكراني، غدا الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وأصيب راموس في ركبته خلال مباراة فريقه ضد قادش ولم يخض الشوط الثاني منها في الدوري المحلي السبت الماضي.

وقال زيدان الذي قاد الفريق الملكي إلى اللقب القاري ثلاث سنوات تواليا من 2016 إلى 2018 في مؤتمر صحفي عشية المباراة: “يعاني راموس من مشكلة ولم يشارك في التمارين صباح الثلاثاء.



لا نريد اتخاذ أي مخاطرة.



لا يزال يشعر بألم وسنحدد الأمور غدا”.

وأضاف: “إنه قائد الفريق وبالتالي سنفتقده (في حال عدم مشاركته) لكننا في المقابل نملك مدافعين من الطراز العالمي جاهزين للعب.



إذا كان القائد ليس جاهزا لخوض المباراة، فلدي ثقة كاملة باللاعبين الآخرين”.

في المقابل، كشف زيدان الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده كلاعب عام 1998 بأن المهاجم البلجيكي إيدين هازارد الغائب منذ مطلع الموسم الحالي عاود التمارين في الأيام الأخيرة بقوله: “كانت إصابته أخطر مما توقعنا، لكنه عاد إلى أرضية الملعب.



آمل رؤية هازارد قريبا جدا وطوال الموسم”.

ويلعب ريال مدريد وشاختار دانيتسك في المجموعة الثانية رفقة إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا مونشغلادباخ الألماني.



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