الخلية تنفي وقوع هجوم في بغداد وتحذر من

2020/10/20 | 21:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، وقوع هجوم في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، 20 تشرين الأول/أكتوبر، أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح خطيرة بعد أن هاجمت عصابات داعش الإرهابية منزلين لهم في قرية سعد التابعة لقضاء أبو غريب".

وأضاف البيان، "ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً، وندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وتضليل الرأي العام وإرباك المجتمع بأخبار لصالح العدو".

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