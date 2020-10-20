فرنسا و المانيا، ترحبان باتفاقية شنكال

2020/10/20 | 21:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – برلين بعد بدء جولته في اوروبا، التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كلا من الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” والمستشارة الألمانية “انجيلا ميركل” لتطوير وتقوية العلاقات.وبحسب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ان في زيارتهم الى المانيا و فرنسا تم الحديث عن اتفاقية شنكال بين اقليم كردستان و بغداد و عبروا عن دعمهم لسيادة …

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