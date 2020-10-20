“انفجار جديد” لإصابات كورونا في الكرخ… معدل لم تشهده منذ ايام

2020/10/20 | 21:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة اليوم بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الدائرة في بيان، انها”سجلت 709 اصابة جديدة بالفيروس موزعة كالآتي:أبو دشير ———4أبو غريب ——–31الإسكان———-2الاعلام———-30البياع———–22التاجي———-39الحارثية———-3الحرية———-44الخطيب———3الدورة———–62الدولعي———-6الرحمانية———5السيدية———- 23الشالجية ———-5الشرطة الخامسة——-5الشرطة الرابعة———3الشعلة—————65الصالحية————–1الطارمية————-20الطوبجي————-3العامرية————-14العطيفية ————10العلاوي————–5الغزالية————-30القادسية————-15الكاظمية ————-40المحمودية———–30المكاسب ————-2المنصور ————-20المواصلات————8الوشاش—————9اليرموك—————5اليوسفية————–4جكوك—————-6حي الجامعة———–16حي الجهاد————19حي الخضراء———–3حي العامل————45حي العدل————-15حي الفرات————-1سبع البور————–6سجن الكرخ————2سويب—————–2شارع حيفا————-3مجمع الايادي———–1ناحية الرشيد———–2جانب الرصافة ———-9محافظة المثنى———-2محافظة بابل————4محافظة ديالى———–1محافظة ذي قار———-1محافظة صلاح الدين——1محافظة ميسان———-1محافظة واسط———–1″.وأضافت، انها”سجلت ايضا 505 حالة شفاء من الفيروس واربع وفيات”.

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