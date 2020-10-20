مصر تؤكد دعمها لإجراءات العراق في مواجهة كافة صور الإرهاب

2020/10/20 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة مصر للجريمة الإرهابية النكراء بخطف وقتل ثمانية مواطنين عراقيين في محافظة صلاح الدين.

وقال المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مصر تدين الجريمة الإرهابية النكراء بخطف وقتل ثمانية مواطنين عراقيين في محافظة صلاح الدين”، معبرا “عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة العراق الشقيق”.

واكد، “دعم مصر وتضامنها مع ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لمواجهة كافة صور الإرهاب، وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه”.

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