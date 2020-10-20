محدث.. ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع ضعف الدولار

2020/10/20 | 21:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تداولات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي وسط تطورات إيجابية بشأن حزمة التحفيز الأمريكية.

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