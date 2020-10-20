علاج كورونا… اسبوعان فقط يفصلان العالم عنه

2020/10/20 | 21:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف منصف السلاوي، رئيس الفريق الأمريكي المكلف بتطوير لقاح لفيروس “كورونا” المستجد، عن قرب انتهاء المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا، موضحا أنها حققت تطورا كبيرا على مستوى تنوع الأشخاص الذين خضعوا لهذه التجارب.

وقال السلاوي، في مقابلة مع موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن شركة “موديرنا” ستنهي المرحلة الثالثة الأسبوع المقبل.



مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتقدم الشركة بطلب الحصول على “ترخيص الاستخدام الطارئ” من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خلال أسبوعين أو ثلاثة، بعد استكمال تجارب اللقاح والتأكد من نجاعته.

وأوضح العالم المغربي، أن يكون اللقاح سيكون جاهزا نهاية شهر نونبر المقبل، مشددا على أن ذلك سيحد من تسييس اللقاح، بالنظر إلى خروجه بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



مضيفا أنه من الوارد التوصل إلى ملايين الجرعات خلال دجنبر المقبل، كما يمكن أن تكون هناك لقاحات مختلفة.

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